SON DAKİKA: Ramazan Bayramı öncesi feci kaza! 2'si çocuk 6 ölü! Yaralıların durumu kritik...

Remazan Bayramı öncesi yollarda yoğunluk yaşanırken acı bir haber geldi. Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
KONYA YOLUNDA FECİ KAZA
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.
6 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
HAYMANA DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.