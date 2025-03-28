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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ramazan Bayramı öncesi feci kaza! 2'si çocuk 6 ölü! Yaralıların durumu kritik...

SON DAKİKA: Ramazan Bayramı öncesi feci kaza! 2'si çocuk 6 ölü! Yaralıların durumu kritik...

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi çok acı bir haber geldi. Ankara-Konya Yolu'nun Haymana bölgesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk, 6 kişi öldü. 3 kişi ise ağır yaralı...

İHA

Giriş Tarihi:

Remazan Bayramı öncesi yollarda yoğunluk yaşanırken acı bir haber geldi. Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

KONYA YOLUNDA FECİ KAZA

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

HAYMANA DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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