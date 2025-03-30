Kayahan’ın kızından duygusal paylaşım

Unutulmaz eserlere imza atan usta müzisyen Kayahan, 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrıldı. Yıllar geçse de şarkıları unutulmayan usta sanatçının dün doğum günüydü.

Sosyal medya hesabından, babasıyla birlikte yer aldığı çocukluk fotoğrafını paylaşan Beste Açar, duygulandıran paylaşımına şu notu düştü:

'MUTLU OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM'

"İyi ki doğdun babacığım. Bana yazdığın 'E Bebeğim' şarkısındaki sözler artık gerçek oldu. Senin gibi birisini aramadan o beni buldu. Güven, koşulsuz sevgi, en gerçek aşk artık benim. Sonsuza kadar... Sen de olsaydın bizimle keşke... Belki de varsın bilmiyorum. Ama artık mutlu olduğunu hissediyorum. En güzel Besten en güzeliyle."

Beste Açar'ın duygulandıran gönderisine takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.