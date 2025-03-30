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Haberler Yaşam Kayahan’ın kızından duygusal paylaşım

Kayahan’ın kızından duygusal paylaşım

2015’te hayatını kaybeden söz yazarı ve müzisyen Kayahan’ın kızı Beste Açar, babasının doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kayahan’ın kızından duygusal paylaşım

Unutulmaz eserlere imza atan usta müzisyen Kayahan, 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrıldı. Yıllar geçse de şarkıları unutulmayan usta sanatçının dün doğum günüydü.

Kayahan’ın kızından duygusal paylaşım

Sosyal medya hesabından, babasıyla birlikte yer aldığı çocukluk fotoğrafını paylaşan Beste Açar, duygulandıran paylaşımına şu notu düştü:

'MUTLU OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM'

"İyi ki doğdun babacığım. Bana yazdığın 'E Bebeğim' şarkısındaki sözler artık gerçek oldu. Senin gibi birisini aramadan o beni buldu. Güven, koşulsuz sevgi, en gerçek aşk artık benim. Sonsuza kadar... Sen de olsaydın bizimle keşke... Belki de varsın bilmiyorum. Ama artık mutlu olduğunu hissediyorum. En güzel Besten en güzeliyle."

Kayahan’ın kızından duygusal paylaşım

Beste Açar'ın duygulandıran gönderisine takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

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