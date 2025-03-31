Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar arasında gerginlik! Komedyenler neden kapıştı

Ünlü komedyenler Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz birbirine girdi. Gökbakar, Yılmaz'ın 'Her Şey Çok Güzel Olacak' paylaşımına Tarık Akan'ın da olduğu 1 Mayıs paylaşımıyla tepki gösterdi. Gökbakar, Yılmaz'a Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar fotoğrafıyla göndermede bulunarak, "Asıl sen giderken onlar dönüyordu" dedi.

'SERSERİ MAYIN GİBİ'

Cem Yılmaz, sosyal hesabından şunları söyledi: Yarın bayram! Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani 'işini yap, bırak siyaseti' denen siyasetten söz ediyorum. Benim bildiğim Ramazan'da kalabalığa bir iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir.