Kayınpederini sokak ortasında katletti

Esenler'de tartıştığı damadı tarafından vurulan kayınpeder, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan Mahmut U., kayınpederi Mahmut Akkaya'nın evine gitti. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmanın ardından dairesine doğru hareket eden Akkaya, sitenin merdivenlerinden indiği sırada damadı tarafından silahlı saldırıya uğradı.Damadı Akkaya'ya, 3 el ateş etti. Kurşunlar Mahmut Akkaya'nın vücuduna isabet ederken, kayınpeder yere yığıldı.Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri Akkaya'yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahmut Akkaya

CİNAYET ANI KAMERADA

Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri saldırganın oturduğu adresi tespit etti. Damadın evine yapılan baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Mahmut U.nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi.