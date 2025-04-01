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Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Yerlikaya bayram tatilinin kaza bilançosunu açıkladı

Son dakika: Bakan Yerlikaya bayram tatilinin kaza bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı süresinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 619 kişi ise yaralandı.

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Son dakika: Bakan Yerlikaya bayram tatilinin kaza bilançosunu açıkladı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

8 vatandaşımız hayatını kaybetti,

1.120 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef

27 vatandaşımız hayatını kaybetti.

3.619 vatandaşımız ise yaralandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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