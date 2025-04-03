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Konya'da ilkokul öğrencisinin şoke eden ölümü

Konya'da 10 yaşındaki Zehra Sare Burçak evlerinin önündeki parkta bir süre önce arkadaşlarıyla oyun oynarken rahatsızlanarak yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede beynine pıhtı attığı anlaşılan ilkokul öğrencisi Zehra Sare Burçak 17 gündür tedavi görüyordu. Hayata tutunamayan Zehra Sare hayatını kaybetti.! Sare, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Konya’da ilkokul öğrencisinin şoke eden ölümü

Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Zehra Sare Burçak evlerinin önündeki parkta arkadaşlarıyla oyun oynarken rahatsızlanarak yere yığıldı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve acil serviste müdahale edilen Burçak'ın yapılan tetkiklerde beynine pıhtı attığı belirlenince Konya'ya sevk edildi.

Konya’da ilkokul öğrencisinin şoke eden ölümü

Konya Numune Hastanesi'nde günlerdir tedavisi devam eden Burçak'tan 17 gün sonra acı haber geldi. Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu'nda 4. sınıfta öğrenim gören Zehra Sare Burçak'ın cenazesi bugün getirildiği Beyşehir'de öğle vakti Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazını müteakip Beyşehir Kabristanı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Konya’da ilkokul öğrencisinin şoke eden ölümü

Üçpınar Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Yavuz Burçak'ın kızı olan Zehra Sare'nin vefatı, başta ailesi ve yakın arkadaşları olmak üzere Milli Eğitim camiası mensuplarını, Beyşehir'de acı haberi alan sevenlerini, herkesi yasa ve üzüntüye boğdu. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Zehra Sare'ye Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına taziyede bulundu.

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