Okuma azmiyle engelleri aşıyor

Doğumu sırasında oksijensiz kalması nedeniyle beyin hücrelerinde hasar oluşan 42 yaşındaki zihinsel engelli Mete Tuna Tuncay, 2023 yılında gitmeye başladığı kütüphanenin müdavimi oldu. Çocuğunun tedavisi nedeniyle önce Balıkesir'in Ayvalık ilçesine daha sonra İzmir'e tayin olan Feride Atıcıoğlu (70), evladının iyi olması için yıllardır mücadele ediyor. Sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen Mete Tuna Tuncay'ın eğitimiyle de ilgilenen fedakar anne, onun aynı zamanda öğretmeni oldu.

95 KİTABI OKUYUP BİTİRDİ

Anne Atıcıoğlu, bir süre sonra oğlu Mete'yi özel bir eğitim merkezine kaydettirerek okuma becerisini geliştirdi. Ardından, evde gazete ve kitap okuma pratikleri yapmaya başladı. Mete Tuna Tuncay, okumaya olan tutkusu sayesinde 2023 yılında evine yakın Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi'ne kayıt yaptırdı. Annesinin koluna girerek kütüphaneye gitmeye başlayan ve daha çok resimli çocuk kitaplarına ilgi duyan Mete, bu sayede bir yılı aşkın sürede 95 kitap bitirdi. Oğlunun tek meşguliyetinin kitaplar olduğunu söyleyen anne Feride Atıcıoğlu, onunla beraber okumalar yaptıklarını, kütüphanenin oğlunun hayatını değiştirdiğini anlattı.

"OKUMAK İYİ GELİYOR"

Okuma çabasıyla çocuğunun öğrenme becerisinin arttığına dikkati çeken Atıcıoğlu, ailelere de engelli çocuklarını sosyal yönden gelişimi açısından kütüphaneye getirmeleri tavsiyesinde bulundu. Mete Tuna Tuncay da kütüphanenin kendisi için özel bir yer olduğunu belirtti. Kütüphanede zaman geçirmenin kendisine iyi geldiğini dile getiren Tuncay, "Kitap okuyorum. Burada çalışanlarla kahve içiyorum. Sohbet ediyoruz. Vakit geçiyor" diye konuştu.