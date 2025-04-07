İzmirliler bu hafta sanata doyacak

İzmir'de yeni haftada, tiyatrodan konserlerden sergilere uzanan zengin bir program sanatseverlerle buluşacak. İzmir Devlet Tiyatrosu, 8-12 Nisan'da Konak Sahnesi'nde "Ben Feuerbach", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İki Yeşil Su Samuru", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "İlerleme"yi sahneleyecek. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde ise "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyunu 13 Nisan'da sergilenecek.

BAROK FESTİVAL GELİYOR

İzmir Devlet Opera ve Balesi, bugün (7 Nisan) Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Vivaldi Mevsimler" konseri, 8 Nisan'da "Figaro'nun Düğünü" operası, 10 ve 12 Nisan'da "Attila" operası, 12 Nisan'da "A. Dvorak'tan G. Puccini'ye" konserini sanatseverlerle buluşturacak. AASSM, 10 Nisan'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası'nı şef Nil Venditti yönetiminde ağırlayacak. 12 Nisan'da ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası "Aşık Veysel"i anma konseri verecek. Merkez ayrıca, 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival, 07 Nisan'da Leandro Marziotte konseriyle başlayacak.