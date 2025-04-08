Yaz tatili erkene mi çekilecek? MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekeceği iddia edildi. Normal şartlar altında 20 Haziran itibarıyla sona erecek eğitim ve öğretim döneminin 2-6 Haziran haftasında tamamlanacağı öne sürülürken, Bakanlığa yakın kaynaklar iddiaları yalanladı.

Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

MEB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.



Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.