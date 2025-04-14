Pelin Batu’nun şiddet paylaşımına tepki yağdı! ‘Bu feminizm değil faşizmdir’

Batu sözlerinde şöyle dedi: "Ciddi bir feminist yetiştiriyorum. Kadınlara saygı duyması en önemsediğim şeylerden bir tanesi. Erkek çocukları kavga edebiliyor. Tabii ki kimseye vurmaman lazım, tabii ki kavga etmemen lazım ve özellikle kız arkadaşlarına çok saygılı davranman lazım. Geçenlerde neden kızlara daha saygılı olmalıyız diye sordu. Çünkü dedim, kızlara zarif davranılması gerekiyor. Ama bir kız var bizim sınıfta hepimizi o kız dövüyor dedi. İçimden aferin dedim. Diyor ki, o kız beni hep dövüyor, o kız benden uzun ve güçlü. Dedim ki o kız seni dövse bile yanağını çevireceksin. Şiddet şiddeti doğurur."