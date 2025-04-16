Bafa Gölü için Bakanlıklar devrede

TBMM Dilekçe Komisyonu, artan kirlilik ve su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Bafa Gölü için harekete geçti. Dört bakanlığı Meclis'e çağıran Komisyon, "gölün kurtarılması için koordineli çalışın" talimatı verecek. TBMM Dilekçe Komisyonu, Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'ne ilişkin şikayet dilekçelerini işleme almış ve yerinde incelemelerde bulunmuştu. Bafa Gölü'ndeki artan kirlilik ve su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesini yerinde inceleyen Komisyon, "kirlilik sorununun çok yönlü ve birçok ayağı olduğu, tek başına sanayi, tarım ya da bir başka faktörün kirlilikten sorumlu olmadığı" tespiti yaptı. Komisyonun yapacağı toplantıda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak. Yapılacak çalışmanın ardından Bafa Gölü için kuruma tehlikesine karşı eylem planı belirlenecek.