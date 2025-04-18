Emine Erdoğan Turkuvaz Kitap'ı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde kurulan TOGEMDER tarafından gerçekleştirilen 3. Cemre Çarşısı Etkinliği başladı.
Etkinliğe Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Çarşıda kurulan 70'den fazla standı ziyaret eden Emine Erdoğan Turkuvaz Medya standına da uğradı.
Turkuvaz Kitap'a ait kitapları inceleyen Emine Erdoğan, ilgisini çeken kitapları satın aldı. Emine Erdoğan, Afrika Seyahatlerim adlı kitabını imzaladıktan sonra diğer alanları ziyaret etti.
70'İ AŞKIN MARKA STANT KURDU
Tekstilden ev aksesuarına, gıdadan el sanatlarına kadar 70'i aşkın markanın stant kurduğu çarşıda, firmaların sürdürülebilir moda, sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini önceleyen çalışmaları da tanıtıldı.
20 NİSAN'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK
Cemre Çarşısı, 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Erdoğan, programla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. TOGEM-DER tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliğinde bulunmanın, yüreklere dokunan bir iyilik hikayesine tanıklık etmek olduğubnu vurgulayan Erdoğan, "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka hayatın umudu, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki, moda, gastronomi, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok kıymetli ismin katkı sunduğu bu çarşıda ünlü isimler de gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımını şöyle sürdürdü:
"Sıfır Atık bilinciyle hareket edilerek hem mutfakta hem de modada sürdürülebilirliğin öneminin, çeşitli atölye çalışmalarıyla vurgulanması da ayrıca memnuniyet verici. 70'i aşkın markanın ve sayısız gönül insanının emeğiyle büyüyen bu iyilik hareketinde yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlere gönülden teşekkür ediyorum."