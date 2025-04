Emine Erdoğan Turkuvaz Kitap'ı ziyaret etti

20 NİSAN'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Cemre Çarşısı, 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Erdoğan, programla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. TOGEM-DER tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliğinde bulunmanın, yüreklere dokunan bir iyilik hikayesine tanıklık etmek olduğubnu vurgulayan Erdoğan, "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka hayatın umudu, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki, moda, gastronomi, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok kıymetli ismin katkı sunduğu bu çarşıda ünlü isimler de gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak." ifadelerini kullandı.