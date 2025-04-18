Sümerbank’ın kıyafetleri defilede sergilendi

Aydın Efeler'de kadınlar el emeğiyle diktikleri Sümerbank kumaşlarından tasarımlarla podyuma çıktı. Sümerbank kumaşlarından diktikleri elbiselerle podyuma çıkan kadınlar, nostaljik bir atmosfer oluştururken yaratıcılıklarıyla da izleyicileri kendilerine hayran bıraktı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılan 45 yaşındaki Ukraynalı gelin Nadya Özel, hem hikayesi hem de sahnedeki duruşuyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Nazilli'de yaşayan Nadya Özel, internet üzerinden gördüğü defile ilanıyla dikkatini çeken etkinliğe, dikiş kursundaki hocasının desteğiyle katıldığını belirtti.

Mankenlere taş çıkartan Aydınlı kadınların defiledeki performansı tam not aldı.

80 KIYAFET GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yaklaşık bir yıldır bu projenin üzerinde çalıştıklarını dile getiren Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, "Podyumda sergilenen 80'e yakın kıyafeti kurayla seçtik. Sahnede üretken kadınlarımız kendi emekleriyle diktikleri Sümerbank kumaşlarından diktikleri kıyafetleri sergiledi" dedi. Etkinliğe Balıkesir, Adana, Siirt, Van, Ankara ve İstanbul'dan da çok sayıda kadın katılım gösterdi.