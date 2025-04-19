Yeşilay, bağımlılıga karşı 105 yıldır mücadele ediyor

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına karşı 1920'de kurulan Yeşilay, başta çocuk ve gençler olmak üzere her yaştan kişiyi bağımlılıktan korumak ve kurtarmak için 105 yıldır mücadele ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 5 Mart'ta 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan sivil toplum kuruluşunun çalışmalarını anlattı. Dinç, ülke genelinde 120 şube, 105 danışmanlık merkezi, 3 yatılı rehabilitasyon merkezi, 105 spor kulübü, 178 gençlik topluluğu, 5 binin üzerinde formatör öğretmen ve 1200 çalışanla hizmet verildiğini ifade ederek, Alo 115 danışma hattıyla da ücretsiz destek sunduklarını kaydetti. Bağımlılıkla mücadelede özellikle önleme çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Dinç, İçişleri Bakanlığıyla "Bağımsızlık Seferberliği" Projesi'ni yürüttüklerine dikkati çekerek, bu projeyle mahalle mahalle dolaşıp bireyleri bağımlılık konusunda bilgilendirdiklerini, mücadelede etkin rol oynamaları için cesaretlendirdiklerini ifade etti.