Çekiçle kürsüyü kıran CHP’liye tazminat cezası

MECLİS kürsüsünde çekiçle telefon kırması nedeniyle hakkında dava açılan CHP eski milletvekili Burak Erbay'a 10 bin 800 lira para cezası verildi. TBMM Genel Kurulu'nun, 12 Ekim 2022 tarihindeki birleşiminde CHP Muğla Milletvekili Erbay, konuşma yaptığı sıra kürsüye koyduğu cep telefonunu çekiçle kırdı. TBMM Başkanlığı, kürsünün tahrip edilmesi ve kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Erbay hakkında maddi tazminat davası açtı. Yargılama sonrasında Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin davanın reddine karar vermesinin ardından TBMM Başkanlığı, davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme Erbay'ın, TBMM Başkanlığına 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.