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Haberler Yaşam Evimin altından fay hattı geçiyor mu? e-Devlet fay hattı sorgulama sayfası...

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? e-Devlet fay hattı sorgulama sayfası...

Son dakika haberleri... İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 3 fay hattının geçtiği ülkemizde özellikle bazı il ve ilçeler deprem tehlikesini daha yüksek yaşıyor. Peki evimin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte, MTA güncel diri fay hattı haritası....

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Evimin altından fay hatta geçiyor mu? e-Devlet fay hattı sorgulama sayfası...

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası fay hattı haritası araştırılıyor. Yaşadıkları şehir ve ilçelerde deprem tehlikesi olup olmadığını merak edenler 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' aramasını yapıyor. İşte MTA diri fay hattı ekranı...

Evimin altından fay hatta geçiyor mu? e-Devlet fay hattı sorgulama sayfası...

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.

HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

Evimin altından fay hatta geçiyor mu? e-Devlet fay hattı sorgulama sayfası...

ÜRKİYE'DEKİ BAŞLICA FAY HATLARI ŞUNLARDIR:

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.

Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır.

Çankırı Fay Hattı: İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktivitelere neden olabilir.

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