Son dakika: AFAD duyurdu: İstanbul’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Şiddetli deprem Bursa, Yalova, Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Korkutan deprem dolayısıyla vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İSTANBUL'DAKİ&NBSP;DEPREMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

AFAD'DAN UYARI: RİSKLİ YAPILARA GİRMEYİN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD, saat 12.51'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD: Saat 13.02'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.