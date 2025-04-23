Son dakika: İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD’dan uyarı

İstanbul'da saat 13.02'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

#Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. 🏚️ Riskli binaların çevresinde bulunmayın. 📱 Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. ⚠️ Resmi birimlerin uyarılarını takip edin. pic.twitter.com/dNmnrGbjbH — AFAD (@AFADBaskanlik) April 23, 2025

AFAD, paniğe neden olan depremin ardından önemli uyarılarda bulundu. İşte AFAD'ın deprem uyarılar��:

- Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

- Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

- Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

- Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.

- Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.

- Telefon görüşmenizi olabildiğince kısa tutun.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve ⁠GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. ⁠GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: AFAD duyurdu: İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem