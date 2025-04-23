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Haberler Yaşam Son dakika: Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama

Son dakika: Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul'da 2 gün okulların tatil olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ

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Son dakika: Yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin’den açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem sonrası yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğtim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Son dakika: Yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin’den açıklama

Bakan Tekin şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul'da 2 gün okulların tatil olduğunu açıkladı.

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