İran’ın Bender Abbas Limanı’nda korkunç patlama: 4 ölü 516 yaralı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi öldü, 516 kişi yaralandı. Şu ana kadar can kaybı bilgisinin gelmediği bildirildi. Patlamadan sonra meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar halen devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda, incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklandı. Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtildi. Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını açıklamıştı. İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, patlamadan sonra Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefonda görüştü. Mümini, Vali Aşuri'den gerekli bilgileri alarak, soruşturma başlatılması için talimat verdi. Mümini'nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanı'nın da bölgeye gittiği bildirildi.