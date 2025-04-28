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Dünyanın en uzun ve en kısa kadınları buluştu

Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi ile dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge İtalya’nın Milano kentinde bir araya geldi. Her iki kadın da Guinness Dünya Rekorları’nın 70’inci yıl kitabında yer alarak ‘ikon’ ünvanına sahip oldu.

DHA

Giriş Tarihi:

Dünyanın en uzun ve en kısa kadınları buluştu

En uzun ve en kısa kadınları olan Rumeysa Gelgi ile Jyoti Amge, 2024'teki ilk buluşmalarının ardından İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Lo Show Dei Record'da yeniden bir araya geldi.

Dünyanın en uzun ve en kısa kadınları buluştu

Dünyanın en uzun kadını 27 yaşındaki Rumeysa Gelgi 2 metre 15 santimetre ve dünyanın en kısa kadını 30 yaşındaki Jyoti Amge ise 62,8 santimetre ile Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.

Dünyanın en uzun ve en kısa kadınları buluştu

Rumeysa Gelgi, nadir görülen 'Weaver' sendromu nedeniyle hızla uzayan kemik yapısına sahip. Günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor. Jyoti Amge de cüceliğin bir türü olan 'Akondroplazi' ile yaşıyor.

Dünyanın en uzun ve en kısa kadınları buluştu

Her iki kadın da Guinness Dünya Rekorları'nın 70'inci yıl kitabında yer alarak 'ikon' ünvanına sahip oldu.

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