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Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Son tarih duyuruldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının 31 Temmuz'da sona ereceği duyuruldu. Yapılan uyarıda kart sahiplerinin yoğunluktan etkilenmeden en kısa sürede kartlarını yenilemesi gerektiği belirtildi.

AA

Giriş Tarihi:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının 31 Temmuz 2025'te dolacağı belirterek, yoğunluktan etkilenilmemesi adına ilgililerin kısa sürede randevu alması uyarısında bulunuldu.



Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki açıklamada, 2016 öncesi düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğu anımsatıldı.



Başvuru yoğunluğundan etkilenilmemesi adına ilgililerin randevu alması tavsiyesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, https://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."

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