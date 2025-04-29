Şiirle Filistin’e ses oldular

Ünlü sanatçı Okan Bayülgen, 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde anlamlı bir performansa imza attı. Tören sırasında, Filistinli şair İbrahim Nasrallah'ın "Gazzeli Meryem" kitabında yer alan "Filistinim" adlı şiiri seslendiren Bayülgen, salonda duygusal anlar yaşattı. Geçtiğimiz günlerde de dünyaca ünlü Amerikalı aktör ve yapımcı Richard Gere, Filistin halkına olan desteğini duygusal bir şiir ile ortaya koymuştu. Hollywood'un sevilen yıldızlarından biri olan Gere, Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Başkalarını Da Düşün" adlı etkileyici şiirini okuyarak, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmişti.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Bayülgen'in güçlü yorumu, izleyicilerden büyük alkış alırken, etkinlikte Filistin halkının yaşadığı zorluklara ve direnişine dikkat çekildi. Şiir ve edebiyatın birleştirici gücünü vurgulayan gecede, edebiyatseverler hem sanatın hem de dayanışmanın önemini bir kez daha hissetti.

'BARIŞ İSTEYENLERİ UNUTMAMALIYIZ'

KARİYERİ boyunca yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de tanınan Richard Gere, bu kez Filistin halkının sesi oldu. Gere'in sosyal medyada paylaştığı paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırmıştı. Paylaşımda, aktörün içten ve sade bir şekilde Derviş'in şu dizelerini seslendirdiği görülüyor. "Kendi savaşının içindeyken bile başkalarını düşün. Barış isteyenleri unutma." sözlerini ifade etti. Gere'in seçtiği şiir, savaşın ve acıların ortasında bile dayanışmanın ve insan kalabilmenin önemine vurgu yaptı.