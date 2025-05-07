Aile Bakanlığı ve YÖK arasında dev işbirliği

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), sosyal politikalarını güçlendirmek amacıyla yeni bir işbirliği protokolü imzaladı. Bakanlıkta düzenlenen imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Milletin hafızası olan aileyi korumak, 7'den 70'e tüm toplumu güçlendirmek ve gelecek kuşaklara güçlü bir Türkiye bırakmak en temel gayemizdir. Bugün imzalayacağımız bu protokol de tam olarak bu gayenin bir parçasıdır" dedi. Protokol kapsamında aile içi iletişimden kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadeleye kadar birçok konuda bilimsel araştırmaların bölgeler arası düzeyde yapılmasının teşvik edileceğini söyleyen Göktaş, "Kadın dostu kampüs uygulamalarıyla kadın-erkek eşitliğini önceleyen üniversite yaşamını desteklemeye devam edeceğiz. Aile ve toplum, gençlik, kadın, engelli, nüfus ve yaşlı alanlarında çalışan merkezleri yaygınlaştıracağız. Öğrencilerimize saha deneyimi kazandıracağız" dedi.