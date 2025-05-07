Ümit Karan'a 'sarkıntılık' suçundan hapis cezası! Mahkemede 'Atatürk' tartışması: Avukatı araya girdi...

Eski milli futbolcu Ümit Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karan, Metris Cezaevi'ne giderek imza attı ve çıktı.

MAHKEMEDE ATATÜRK TARTIŞMASI! AVUKATI ARAYA GİRDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ümit Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yaptı. Ümit Karan, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen duruşmada savunmasına şu sözlerle devam etti: "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" Ümit Karan'ın sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor?" diye yanıt verdi. Bunun üzerine araya giren Karan'ın avukatı "Başka bir şey söylemeye çalışıyor" ifadelerini kullanarak konuyu kapattı.