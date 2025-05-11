Annelerine hediye almak isterken canlarından oldular

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bomba yüklü 2 aracın patlatılması sonucu yaşamını yitirenlerin çoğunun, o dönem yaklaşan Anneler Günü nedeniyle, annelerine hediye almak üzere çarşı merkezine gittikleri belirtildi. Olayın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen acıları dinmeyen ve evlatlarının özlemini duyan anneler, Anneler Günü'nün kendileri için pek anlamı olmadığını söyledi. Saldırıda 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden Fatma Tuna (60), "Oğlum, her özel günlerde mutlaka bana hediye alırdı, o gün de dershane çıkışında hediye almak için gitti ama alamadı. Oğulcanlar ölmesinler. Yaşasınlar" dedi.