Aile bakanı kız istedi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisine sosyal medya hesabından ulaşan gencin, İstanbul'daki kız isteme ve nişan merasimine katılma davetini geri çevirmedi. Kız isteyen Göktaş, çiftin nişan yüzüklerini taktı. Bakan Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği İstanbul'da evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençleri de yalnız bırakmadı. Göktaş, geçen hafta sosyal medya hesabından kendisine mesaj atarak davet eden 26 yaşındaki Mehmet Fatih Tuğ ve 25 yaşındaki Edanur Özdemir çiftinin, Sultangazi ilçesindeki kız isteme ve nişan merasimine katıldı.

'BOYNUMUZUN BORCU'

GÖKTAŞ, "Gençlerimizin çıktıkları evlilik yolunda yanlarında olmak boynumuzun borcu" diye konuştu. Mehmet Fatih Tuğ da "Geçtiğimiz cuma günü Bakanımıza mesaj atıp bu özel günümüze davet etmek istedim. Bizi kırmadılar, çok güzel dönüş yaptılar. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz" dedi.