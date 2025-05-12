Evlilik kredisi borçlarının silinmesi gündemde

GEÇTİĞİMİZ aylarda duyurulan 'evlilik kredisi' için yeni düzenlemelere gidilecek. Evlilik kredisi kullanan çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması yönünde yeni bir düzenleme gündeme geldi.

YENİ BİR BOYUT

ELDE edilen bilgilere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Efendioğlu konuyla ilgili "Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir" açıklamasında bulundu. Öte yandan TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifinde üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kadınlara kamu kurumlarında iş hakkı verilmesi önerildi. Teklife göre bu haktan yararlanacak kadınlar için KPSS şartı aranmayacak, atamalar kura yöntemiyle yapılacak. Hak sahiplerinin tespiti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecek ve bir kez kullanılabilecek. Atama süreçleri, mevcut yasal sınırlamaların dışında değerlendirilmeye alınacak.