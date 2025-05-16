Osmaniye'de sel felaketi! Derede sürüklenen 8 otomobilden 1'i 10 kilometre uzakta bulundu

Geçtiğimiz gün Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki Bülbül Deresi ve Kurtuluş Mahallesi ile Yenimahalle'de bulunan derelerin taşması sonucu su baskınları yaşandı. Bülbül Deresi'nin taşkın sularına kapılan 8 otomobil derenin döküldüğü Savrun Çayı'ndan kullanılmaz bir şekilde çıkarıldı.





Dünden bu yana aranan bir otomobil ile hurdaya dönmüş şekilde sel sularına kapıldığı noktadan 10 kilometre uzaklıkta Savrun Çayı içerisinde bulundu. Kadirli Belediyesi ve AFAD ekipleri sel felaketinin yaşandığı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi, Pazar Mahallesi, Yenimahalle, Kurtuluş Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşların evlerinde çalışma başlattı.