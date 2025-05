Dünyadaki ikinci vaka! 5 yaşındaki Fatma Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla tıp tarihine geçti

ARTIK DOYA DOYA PARKA GİDECEK

Fatma Nur'un annesi Fadile Yolaldı ise kızının ikinci kez mucizeyi başardığını söyleyerek yaşadıkları 5 yıllık mücadeleli süreci şöyle özetledi: "4,5 aylık hamileyken ayrıntılı ultrasonda fark edildi kalbindeki anormallik. Doğduktan sonra milyonda bir görülen bir sendrom olduğu, hayatta kalabilmesinin çok zor olacağı, hatta umudumuzu kesmemiz söylendi. İlk ameliyatına götürürken doktorları her şeye hazırlıklı ol demişlerdi. 40'ımızı hastanede geçirdik. 1 yaşına kadar çok sıkıntı olmadı, her şey güzel gelişti. Ta ki akciğer enfeksiyonundan dolayı hastaneye yatana kadar. 4-5 yaşını görmezsin diyorlardı her gittiğimiz merkezde. Aslında her kapıyı çaldık ama gittiğimiz her kapı yüzümüze kapandı, çok riskli bir ameliyat olduğu için. Nefes alamıyordu, solunum yetmezliği oluyordu, doya doya parka gidip hiç oynamadı. Şimdi okula gideceği günü iple çekiyoruz. İnşallah bundan sonra herkese umut oluruz. Kızıma ikinci kez kavuştum, iki kere mucize oldu benim için."