  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Alanya'da plaj işletmecileri Rus turiste saldırmıştı! Jet hızıyla müdahale: Kapatıldı...

Alanya'da plaj işletmecileri Rus turiste saldırmıştı! Jet hızıyla müdahale: Kapatıldı...

Alanya Damlataş Sahili'nde Rus turist, plaj işletmecileriyle yaşadığı tartışma sonrası darp edilmişti. Turizm sezonunun başladığı günlerde yaşanan bu olay büyük tepki çekerken, jet hızıyla müdahale geldi. İşletme kapatıldı. Bu karar, turizme zarar veren işletmelere de uyarı olarak yorumlandı. Türkiye, turizm sezonunun zarar görmemesi için gereken tüm önlemleri alacağının mesajını da vermiş oldu.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Alanya’da plaj işletmecileri Rus turiste saldırmıştı! Jet hızıyla müdahale: Kapatıldı...

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye tarafında kiralanan bir plajda yaşanan darp olayı kamuoyunda büyük tepki topladı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, özel bir plaj işletmesinde görevli bir çalışanın, yaşanan bir gerginlik sonrasında yabancı bir turistle fiziksel müdahalede bulunduğu kameralara yansımıştı.

İstenmeyen olayın yaşanmasından kısa süre sonra hem Alanya Kaymakamlığı hem de Alanya Belediyesi işletmeye giderek incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olayın yaşandığı gün içerisinde söz konusu plaj işletmesi zabıta ekiplerince mühürlendi ve halen kapalı durumda.

Alanya’da plaj işletmecileri Rus turiste saldırmıştı! Jet hızıyla müdahale: Kapatıldı...

"Müsamaha Gösterilmeyecek"

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem adli hem de idari sürecin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde Alanya'mızın bir plaj işletmesinde meydana gelen ve kentimizi ve turizm anlayışımızı yansıtmayan turiste saldırı işlemi ile ilgili adli ve idari işlemler hemen başlatılmıştır. Adı geçen işletme olayın olduğu aynı gün zabıta ekiplerimizce mühürlenmiştir ve halen de mühürlüdür. Türkiye'de turizmin ilk başladığı kentlerden olan Alanya'mızda hem kentimizin hem de ülkemizin misafirperverlik anlayışına aykırı yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir."

Yaşanan gelişmenin ardından, bölgede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin de artırıldığı belirtiliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA