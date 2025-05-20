Son dakika: İspanya'da bu kez de tüm mobil şebekeler çöktü

Ülkede, yaklaşık dört hafta önce geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı. Ulaşım ve iletişimin felç olduğu İspanya'da halk, çareyi pilli radyolara ve mumlara yönelmekte bulmuştu.

Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 gibi büyük mobil şirketlerin, telekomünikasyon şebekesinin çökmesinden etkilendiği ifade edildi.

İspanya'da, bilinmeyen bir sebep ile telekomünikasyon şebekesinin çöktüğü bildirildi.

ACİL YARDIM HATLARI

Metro'nun haberine göre, Fransa sınırına yakın Aragon bölgesinde acil yardım hatları yeniden devreye alındı, ancak diğer bölgelerde sorunlar devam ediyor.

İspanyol medyası, Telefonica ile sözleşmesi olan şebekelerin bu kesintiden etkilenmiş gibi göründüğüne dikkat çekti.

Şirket kaynakları El Correo gazetesine yaptığı açıklamada, ülke genelinde 'belirli hizmetleri' etkileyen bir 'şebeke güncelleme çalışması' yürütüldüğünü söyledi.