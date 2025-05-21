Vicdansız anneden çocukları için 2 milyon Euro’luk şantaj

ANTALYA Manavgat'ta yaşayan kuyumcu ve kıymetli taşlar uzmanı Hasan Tuluk, 3 yıldır çete yardımı ile kamyon kasasında kaçılarak Belçika'ya götürülen kızlarına kavuşmak için adeta hukuk savaşı veriyor. Hasan Tuluk'un eşi Berna Tuluk, 11 Ağustos 2022'de çocukları Alime Nur ile Esila'yı bir kamyonun kasasında yasa dışı yollarla pasaportsuz şekilde Belçika'ya kaçırdı.

Kızları için 160 suç duyurusunda bulunduğunu belirten Hasan Tuluk, "Belçika mahkemeleri kızların velayetini bana verdi ancak eşim ve erkek arkadaşı karara uymuyor" dedi.

Kızlarına ulaşamayan baba Tuluk, konuyla ilgili savcılığa 100'ün üzerinde müracaat yaptı. Bu süreçte aile mahkemesine çocuklarının Belçika'ya kaçırıldığına dair deliller de sunan Tuluk, konunun Belçika mahkemesine intikal etmesini sağladı.

Hasan Tuluk

'CİDDİ ENDİŞELERİM VAR'

BURADAKİ davayı mağdur bir baba olarak kendisinin kazandığını anlatan Tuluk, "2024 Kasım ayında çocuklarımın Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak eşim ve erkek arkadaşı Belçika mahkemesinin verdiği karara uymadılar. Çocuklarımın yaşadığı eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edildi. Evlatlarımın sağlığı ile ilgili ciddi endişelerim var. Ancak anneleri çocuklarım karşılığında benden 2 milyon Euro istiyor. Çok çaresizim" dedi.

Bu süreçte işyerini kapatıp mahkemelere odaklandığını anlatan baba Tuluk, "Kızlarım Alime Nur ile Esila'ya kavuşmak tek hayalim" dedi.

İş yerini kapatıp kendisini sadece kızlarına kavuşmaya adayan ve Belçika ve Türkiye'de tuttuğu avukatlar sayesinde bilinçlendiğini belirten Hasan Tuluk, çocuklarını kaçıran eşi Berna Tuluk'un kızlarını kendisine vermek karşılığında 1'er milyon Euro olmak üzere toplamda 2 milyon Euro istediğini söyledi.

Kızları için açtığı davalar ile birlikte 160 suç duyusunda bulunduğunu belirten kuyumcu Hasan Tuluk,"Belçika mahkemeleri bile kızlarımın velayetini bana verdi, mahkeme kurallarına bile uymuyorlar" dedi.

Berna Tuluk ve sevgilisi

'KIZLARIMA KAVUŞMAK TEK HAYALİM'

HASAN Tuluk, "Yüzlerce suç duyurusunda bulundum ancak sonuç yok. 3 yıl geçmesine rağmen ne kızlarımı gördüm nede bir kez seslerini duydum. Her gün acı içinde uyanıp acı içinde bir kaç saat de olsa uyumaya çalışıyorum. Kızlarımı istiyorum, kızlarım olmadan hayat bana haram, 3 yıldır ne çalışabiliyorum sanki yaşayan bir ölüyüm. Yardımı olabilecek herkesten yardım bekliyorum. Belçika'da bulunan kızlarım Alime Nur Tuluk ile Esila Tuluk'a kavuşmak tek hayalim' dedi.