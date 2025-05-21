Vicdansız anneden çocukları için 2 milyon Euro'luk şantaj!

Hasan Tuluk

'CİDDİ ENDİŞELERİM VAR'

BURADAKİ davayı mağdur bir baba olarak kendisinin kazandığını anlatan Tuluk, "2024 Kasım ayında çocuklarımın Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak eşim ve erkek arkadaşı Belçika mahkemesinin verdiği karara uymadılar. Çocuklarımın yaşadığı eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edildi. Evlatlarımın sağlığı ile ilgili ciddi endişelerim var. Ancak anneleri çocuklarım karşılığında benden 2 milyon Euro istiyor. Çok çaresizim" dedi.

Bu süreçte işyerini kapatıp mahkemelere odaklandığını anlatan baba Tuluk, "Kızlarım Alime Nur ile Esila'ya kavuşmak tek hayalim" dedi.

İş yerini kapatıp kendisini sadece kızlarına kavuşmaya adayan ve Belçika ve Türkiye'de tuttuğu avukatlar sayesinde bilinçlendiğini belirten Hasan Tuluk, çocuklarını kaçıran eşi Berna Tuluk'un kızlarını kendisine vermek karşılığında 1'er milyon Euro olmak üzere toplamda 2 milyon Euro istediğini söyledi.