Rektör Prof. Dr. Yılmaz’ı gururlandıran başarı

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine kabul edildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1988 yılında kurulan ve Avrupa'nın disiplinler arası en prestijli akademik kurumlarından biri olan Avrupa Bilimler Akademisi, bilim, sanat ve beşeri bilimler alanlarında üstün başarı göstermiş akademisyenleri üyeliğe kabul ediyor.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, fizyoloji ve sinirbilim alanındaki bilimsel katkıları dolayısıyla üyeliğe seçildi. Avrupa Bilimler Akademisinin Türkiye'de tüm alanlarda 28 üyesi bulunduğu, Yılmaz'ın 2025 yılında Türkiye'den üyeliğe kabul edilen tek bilim insanı olduğu belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, "Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine seçilmiş olmaktan şahsım, üniversitem ve ülkem adına gururluyum. Genç araştırmacılarımıza da ilham olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.