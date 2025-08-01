Uzaklaştırma kararı aldıran genç kadın dehşeti yaşadı

ANTALYA'DA yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D., uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi M.A.D.'nin sopalı saldırısına uğradığını öne sürdü. 14 yıldır Türkiye'de yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D., 1,5 yıl önce evlendiği M.A.D. tarafından sokak ortasında sopayla darbedildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Kafatasına zımba atılan, elleri kırılan ve 16 gün hastanede tedavi gören kadın, "Plan yapıp beni öldürmeye geldi. Şimdi içeride ama ben hâlâ korkuyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadının kafatasında kırıklar ve vücudunun birçok yerinde darp izleri oluştu. Iryna, saldırıya uğradığı sırada daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin kendisini öldürmeye çalıştığını iddia ederek, saldırıyı planlı olarak gerçekleştirdiğini öne sürdüğü eşinin "en ağır cezayla cezalandırılmasını" talep etti. Eşi ise suçlamaları kabul etmedi.