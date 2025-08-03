Türkiye yolunda fırtına felaketi: 1 kişi kayboldu

Avustralya Sidney'den tek başına denize açıldığı teknesiyle Malezya'ya gelen Muhammed Emir Öztürk burada arkadaşları Ateş Demirören ve Eser Demirkol'la buluştu. Üçlünün Hint Okyanusu'nu aşarak Türkiye'ye varma planları henüz yolun başında fırtınaya yakalanınca sona erdi. Alabora olan tekneden iki kişi kurtarılırken, Eser Demirkol kayboldu. Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan Malezyalılar, kayıp Eser Demirkol'u bulmak için adeta alarma geçti. Sahil Güvenlik gemilerinin yanı sıra, Malezya Hava Kuvvetleri ve Malezyalı balıkçılar da arama çalışmalarına katıldı ancak henüz bir sonuç alınamadı. Yetkililer, kazanın olduğu bölgede deniz koşullarının zorlu olduğuna dikkat çekerek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.