Son dakika: MEB LGS sonuçları açıklandı! LGS sonuç ekranı

2025 LGS tercih sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar MEB tarafından açıklandı. Sınava katılan öğrenciler sonuçlara meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, binlerce öğrencinin beklediği yerleştirme sonuçları açıklandı.

LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 LGS puanına yönelik 14-24 Temmuz'da tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerine alınacak. Nakil sonuçları da 8 Ağustos'ta açıklanacak.