İstanbul Valisi Davut Gül 7 aylık emniyet verilerini açıkladı: "110 organize suç çetesi çökertildi"

İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İstanbul İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında 2025 yılının ilk 7 ayında meydana gelen asayiş olaylarının verilerini paylaştı. Vali Davut Gül'e Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN EN ÖNEMLİ 8 SUÇTA OLAY SAYISI YÜZDE 9 AZALMIŞ"

Açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "2025'in ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçta olay sayısı yüzde 9 azalmış. Aydınlatma oranı ise yüzde 99.4'e yükselmiş. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise olay sayısı yüzde 25,5 azalmış. Aydınlatma oranı yüzde 6'ya yakın artarak yüzde 90.4 olarak gerçekleşmiş. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kapkaç ve otodan hırsızlık yüzde 54 yankesicilik, yüzde 42 motosiklet hırsızlığı, yüzde 50 evden hırsızlık, yüzde 39 dolandırıcılık yüzde 11 oranında düşmüş" dedi.

"SADECE GEÇEN AY HAKKINDA ARANMA KAYDI BULUNAN 11 BİN 814 KİŞİ YAKALANDI"

Aranan şüpheli sayısından bahseden Vali Davut Gül, "Sadece geçen ay hakkında aranma kaydı bulunan 11 bin 814 kişi yakalandı. Bu şahısların yakalanması demek, yeni suçların önüne geçmek demek. İstanbul'umuzun bugününün dünden daha huzurlu olması demek. İnşallah, yarını da daha huzurlu olacak demek" şeklinde konuştu.

"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK, BULUNDURMAK, TİCARETİNİ YAPMAK BİR SUÇTUR VE BUNUN BİR CEZASI VARDIR"

Ruhsatsız silah kullanan şüphelilerin sayısında geçen yıla göre artış olduğunu söyleyen Vali Gül, "Mücadelemize kararlılıkla devam ettiğimiz başlıklardan biri de ruhsatsız silahlardır. 2025 yılının ilk 7 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30, tutuklanan kişi sayısı yüzde 120 arttı. Sizler aracılığıyla şunun altını çizerek söylüyorum; ruhsatsız silah taşımak, bulundurmak, ticaretini yapmak bir suçtur ve bunun bir cezası vardır. Hassasiyetle takip ettiğimiz, üzerinde önemle durduğumuz başlıklardan biri de izinsiz olarak günübirlik kiralanan konutlar. Geçen senenin aynı dönemine göre cezai işlem uygulanan konut sayısı 20 kat, uygulanan ceza miktarı 60 kat arttı. Şunun altını çizmek istiyorum. Sadece izinsiz günübirlik kiraya verilen konutları denetlemiyoruz. Yasal izinle kiraya verilen konutları da denetliyoruz" ifadelerini kullandı.

"166 OPERASYONDA 110 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ, BİN 92 ŞAHIS YAKALANDI"

Konuşmasına devam eden Vali Davut Gül, "Bu yılın ilk 7 ayında 166 operasyonda 110 organize suç çetesi çökertildi, bin 92 şahıs yakalandı. 793 şahıs tutuklandı, 226 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Yaklaşık 42 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kurşunlanma olayları yüzde 41.3 azaldı. Mücadelemizde önemli alanlardan biri de kaçakçılık güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucunda bu senenin ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarı yaklaşık 3 katına çıktı. Alkollü içkiden sigaraya, makarondan emtia ürünlerine ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı yüzde 90 artışla 1 milyar 105 milyon TL oldu" diye konuştu.

"İMAL VE TİCARETE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ GEÇEN SENENİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 18 ARTTI"

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonların geçmiş yıla göre arttığını söyleyen Vali Davut Gül, "Büyük başarı ile mücadele ettiğimiz bir diğer alan, uyuşturucu ve madde bağımlılığı. İnsanlığın en büyük düşmanlarından biri olan bu illetle mücadelemiz, her alanda kararlılıkla devam ediyor. Bütün gayemiz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bu illete kaptırmamak. Bu anlayışla yürüttüğümüz mücadelemizde 2025 yılının ilk 7 ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı yüzde 74 arttı. Kenevir miktarı ise 3 buçuk katına çıktı. En İyi Narkotik Polisi Anne projemizle bilgilendirdiğimiz annelerimizin sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 3 katına yaklaştı" cümlelerini kullandı.

"ASIL ÇÖZÜMÜN FARKINDALIK OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Konuşmasına siber güvenlikle ilgili operasyonlarla devam eden Vali Davut Gül, "Siber Güvenlik ekiplerimizle terörden yasa dışı bahse, çocuk istismarından dolandırıcılığa, suç ve suçlulara karşı Siber Vatan'da da operasyonlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu meselenin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini asıl çözümün farkındalık olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah, medyamızın da desteğiyle vatandaşlarımızın farkındalığı arttıkça mağduriyetler azalmış olacak" dedi.

"DİĞER TARAFTAN TİCARİ TAKSİ DENETİMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Trafik denetimlerinin arttığını söyleyen Vali Davut Gül, "Tüm gayemiz trafik kazalarını önlemek, güvenli bir ulaşım sağlamak, halkımızın can ve mal güvenliğini korumak. Aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun, ölümlü kaza ve can kaybı sayılarının düşmeye devam ediyor. Usulsüz çakar kullanımı hızla azalıyor. Bu konuda kararlılığımız ve duruşumuz net. Tespiti halinde ekiplerimiz mutlaka cezai işlem yapıyor. Diğer taraftan ticari taksi denetimlerimiz artarak devam ediyor. Yeri gelmişken şunu tekrar paylaşmak istiyorum: Trafik kazaları, önlenebilir bir sorun. Yeter ki trafik kurallarına uyalım. Özellikle motosiklet sürücülerimize sesleniyorum. Dikkati, tedbiri elden bırakmayalım" şeklinde konuştu.

"23 HAZİRAN'DAN 15 EKİM'E KADAR PİKNİK VE MESİRE ALANLARI DIŞINDA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLERİ, ATEŞ YAKMAYI YASAKLADIK"

Ormanlardaki yasaklarla ilgili konuşan Vali Davut Gül, "Küresel ısınmanın da etkisiyle bu sene çok sıcak ve kurak bir yaz yaşıyoruz. Maalesef ülkemizin dört bir yanından canımızı acıtan, içimizi yakan yangın haberleri geliyor. Yangınların çoğu üzülerek söylüyorum, doğrudan ya da dolaylı insan kaynaklı. Bu toprağın bize verdiği en kıymetli hazine yeşil vatanımızı, ormanlık alanları korumak boynumuzun borcu. Bu anlayışla tedbirlerimizi en düzeyde artırdık. Orman yangını riskini en aza indirebilmek amacıyla 23 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, ateş yakmayı yasakladık. İlave olarak anız, sigara ve benzeri sebeplerle yangınları engellemek için tarlalarımızın etrafında 10 metre genişliğinde bir alanın sürülmesini zorunlu kıldık. Tabiri caizse bir güvenlik bandı oluşturduk. Havai fişek ve benzeri patlayıcı, yangın çıkarıcı, yanıcı eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını 28 Ekim'e kadar yasakladık. Havadan, karadan denetim ve kontrollerimizi artırdık" dedi.