Bakan Mahinur Göktaş şehit aileleriyle buluştu

ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'deki şehit yakınları ve gazilerle 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' buluşmasına katıldı. Göktaş, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinerek, bu sürecin doğru şekilde aktarılması ve birlikte yürütülmesi için bu buluşmaların çok değerli olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, "Birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik ve huzurun güçlü olduğu bir Türkiye görmek istiyoruz. Nitekim bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle, devletin tüm kademeleri ile beraber 'Terörsüz Türkiye' sürecine girmiş bulunuyoruz. Burada şehit ve gazi ailelerimizi incitecek hiçbir tavizin olmadığını özellikle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.