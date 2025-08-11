Sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin’in ölümüne neden olan kaza kamerada

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Kocaeli TEM Otoyolu’nda dün akşam yaşanan feci kazada, sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin motosikletiyle TIR’a arkadan çarparak hayatını kaybetti. Ankara yönünde seyir halindeyken gerçekleşen kaza, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Sağ şeritte ilerleyen TIR’a çarpan Narin, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'de, sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in, motosikletiyle TIR'a arkadan çarparak yaşamanı yitirdiği kazanın, başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Yola savrulan Narin, yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Servan Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Deniz Servan Narin'in hayatını kaybettiği kazanın başka bir aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, bir grup motosiklet seyir halindeyken Narin'in kullandığı motosikletin sağ şeritte ilerleyen TIR'a arkadan çarptığı anlar yer aldı.

