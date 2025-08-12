6 Şubat depremlerini tahmin etmişti! Deprem Bilimci Serkan İçelli, Manisa ve Muğla'yı uyardı: Ege'de 7-7.5 büyüklüğündeki depremler sürpriz olmayacak

"BU DEPREMLER OLACAK"



Artçı sarsıntıların Manisa'ya doğru arttığını söyleyen İçelli, "Gelenbe Fayı ile Simav Fay Zonu arasındaki kırıklarda şu an için herhangi bir tehdit görmüyoruz. Ancak biraz daha güneye, Manisa'ya doğru indiğimizde artçı yoğunlaşması olduğu görülüyor. Bu da, Manisa Fayı üzerinde şu anda bir deprem kümesi olmamasının, yakın zamanda kriz yaşanmayacağı anlamına gelmediğini gösteriyor. Şu an odaklanmamız gereken, depremin nerede ve ne zaman olacağı değil, depremin mutlaka olacağı gerçeğidir. Bu depremler olacak. Bu son deprem öyle bir ilgi oluşturdu ki merkez İzmir'e 120 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, İzmir'de zemin şartlarından dolayı büyük şekilde hissedildi. Bazı yerlerde daha fazla, bazı yerlerde ise daha az hissedildi. Deprem dalgası öyle bir şey ki, sert zemin gördüğünde olduğu gibi geçip gidiyor. Ama yumuşak zemin gördüğünde, radar gören şoför gibi yavaşlıyor. Yavaşlayınca da orada daha fazla zaman geçiriyor, binayı daha çok sallıyor ve hasara sebep oluyor. Balıkesir depremi, çevresindeki fayları da etkiledi, ancak bu fayların üzerinde şu anda bir sismik aktivite görmüyoruz. Görürsek zaten gerekli uyarıları yaparız" diye konuştu.



"DEPREM BİRÇOK İLİ ETKİLEDİ"



İçelli, Ege yayının da oldukça hareketli olduğunu ifade ederek, "Adana'ya bakarsak, Toprakkale Fayı kendini ufak atımlar ile belli ediyor. 6 Şubat'ta burası yüklenmişti ancak hâlâ büyük bir deprem üretmedi. 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip. Akdeniz'e baktığımızda Ege yayı da oldukça hareketli. Burada 7-7.5 büyüklüğündeki depremler asla sürpriz olmayacaktır. İzmir'den Hatay'a kadar bu sarsıntılar devam edecek. İstanbul için konuşacak olursak, 6.5'ten büyük bir deprem beklenmiyor çünkü yırtılacak parçanın boyu 30 kilometre ve bu da en fazla 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretir. Balıkesir'deki deprem bize şunu gösterdi. Uşak'tan başlayarak Kütahya, Eskişehir, İzmir, İstanbul dahil olmak üzere pek çok yeri etkiledi. Demek ki 6 büyüklüğündeki bir deprem, 100 km çapında şiddetli şekilde hissedilebiliyor" şeklinde konuştu.

