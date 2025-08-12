Gazze’de hedef gazeteciler oldu! Katil İsrail 5 gazeteciyi daha öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze kentinde Şifa Hastanesi çevresindeki gazeteci çadırını doğrudan hedef alan saldırısında aralarında Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ile Muhammed Kurayka'nın bulunduğu 5 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda yaşamını yitiren diğer gazetecilerin foto muhabirler İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel adında olduğu belirtilen açıklamada, olayda çok sayıda gazetecinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail uçaklarının gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alması, gerçeği susturmayı ve soykırım suçlarının izlerini silmeyi amaçlayan, geçmişte ve gelecekte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmeyi planladığı vahşi katliamları örtbas etmeye yönelik, tamamen işlenmiş bir savaş suçudur." ifadelerine yer verildi.

Medya Ofisi, saldırıyla birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısının 237'ye yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef almasının "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğu belirtilerek, bu suçlardan İsrail'in yanı sıra ABD ve soykırıma ortak olan tüm ülkelerin sorumlu olduğu ifade edildi.

Son olarak da açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve tüm basın-yayın kuruluşları ile insan hakları örgütlerine, Filistinli gazeteciler için acil koruma sağlanması ve sorumluların yargılanması çağrısı yapıldı.

Katil İsrail'in Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ile Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu beş gazeteciyi doğrudan hedef alarak katletmesinin ardından Hamas yazılı açıklama yayınladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci faşist ordunun Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile foto muhabirleri İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel'i hedef alarak katletmesi faşizm ve suç sınırlarını aşan bir vahşettir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgalci Nazi ordusunun soğukkanlılıkla öldürdüğü gazetecilerin sayısının 232'ye yükseldiği, bunun, dünyada herhangi bir savaşta gazetecilere yönelik en geniş çaplı hedef alınma olduğu belirtildi.