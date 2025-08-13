  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Uzman doktorun esrarengiz ölümü

Uzman doktorun esrarengiz ölümü

İstanbul’da Acil Tıp Uzmanı Dr. Sedanur Bağdigen evinde, koluna serum takılı halde ölü bulundu. Geçmişte Kadın Basketbol Milli Takımı’nda görev yapan doktorun sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Uzman doktorun esrarengiz ölümü

Özel bir hastanede acil tıp uzmanı olarak görev yapan 35 yaşındaki kadın doktorun, yaşadığı rezidansta koluna serum takılı halde cansız bedeni bulundu. Bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu yaptığı da belirtilen kadın doktorun geride bıraktığı nota ulaşıldı. İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bakırköy'deki özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Sedanur Bağdigen'den (35) haber alamayan meslektaşları, yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Uzman doktorun esrarengiz ölümü

Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

SERUM TAKILIYDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girerken, Bağdigen'in yatak odasında koluna serum takılı halde hareketsiz halde olduğu görüldü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından Bağdigen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Uzman doktorun esrarengiz ölümü

GERİDE NOT BIRAKTI

Uzman Doktor Bağdigen'in vefatından önce geride bıraktığı nota da ulaşıldı. Notta Bağdigen'in, daha önce yaşamını sonlandırmayı düşündüğünü ancak farklı nedenlerle bunu ertelediğini yazdığı belirtildi. Bağdigen'in ölümünden dolayı kimseyi suçlamadığı öğrenilirken, bıraktığı not da inceleme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Uzman doktorun esrarengiz ölümü

MİLLİ TAKIMIN DOKTORUYDU

ÖTE yandan Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu yaptığı da ifade edildi. Şüpheli ölümle ilgili incelemeler sürerken, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de Bağdigen'in vefatıyla ilgili bir mesaj yayımladı. Taziye mesajında, "Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA