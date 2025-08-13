Uzman doktorun esrarengiz ölümü

Özel bir hastanede acil tıp uzmanı olarak görev yapan 35 yaşındaki kadın doktorun, yaşadığı rezidansta koluna serum takılı halde cansız bedeni bulundu. Bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu yaptığı da belirtilen kadın doktorun geride bıraktığı nota ulaşıldı. İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bakırköy'deki özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Sedanur Bağdigen'den (35) haber alamayan meslektaşları, yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

SERUM TAKILIYDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girerken, Bağdigen'in yatak odasında koluna serum takılı halde hareketsiz halde olduğu görüldü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından Bağdigen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GERİDE NOT BIRAKTI

Uzman Doktor Bağdigen'in vefatından önce geride bıraktığı nota da ulaşıldı. Notta Bağdigen'in, daha önce yaşamını sonlandırmayı düşündüğünü ancak farklı nedenlerle bunu ertelediğini yazdığı belirtildi. Bağdigen'in ölümünden dolayı kimseyi suçlamadığı öğrenilirken, bıraktığı not da inceleme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

MİLLİ TAKIMIN DOKTORUYDU

ÖTE yandan Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu yaptığı da ifade edildi. Şüpheli ölümle ilgili incelemeler sürerken, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de Bağdigen'in vefatıyla ilgili bir mesaj yayımladı. Taziye mesajında, "Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.