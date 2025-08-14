2025 DGS sonuçları açıklandı!

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Binlerce aday, sınav puanı ve sıralama bilgilerine sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişebiliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, tercih dönemine hazırlanarak lisans programlarına kayıt olacak. Peki, DGS sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, önlisans başarı puanı yer alacak.

2025 DGS TERCİH NE ZAMAN?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemi, adayların 2025-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.