  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam 2025 DGS sonuçları açıklandı!

2025 DGS sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen önlisans mezunlarının katıldığı sınavın ardından adaylar, puan ve başarı sıralarını sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte DGS tercih süreci için de hazırlıklar başladı. İşte, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç sorgulama ekranı!

SABAH

Giriş Tarihi:

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Binlerce aday, sınav puanı ve sıralama bilgilerine sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişebiliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, tercih dönemine hazırlanarak lisans programlarına kayıt olacak. Peki, DGS sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylara sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.

DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, önlisans başarı puanı yer alacak.

2025 DGS TERCİH NE ZAMAN?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemi, adayların 2025-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA