Gökyüzü meraklıları yıldız safarilerinde buluşuyor

GÖKYÜZÜ olaylarını uygun yerden, doğru zamanda teleskopla izlemek isteyenler, çeşitli aktivitelerle renklendirilen organizasyonlara ilgi gösteriyor. Gökyüzüne merak duyanlar, astronomiyle ilgilenenler, gökyüzünü keşfetmek ya da bir gök olayını teleskopla izlemek isteyenler için kamp programları düzenleniyor.

Etkinliği organize eden Tutulma Avcıları Grubu'nun üyesi Kubilay Akdemir, kampın hem astronomi hem de doğayı sevenlerden ilgi gördüğünü söyledi. Türkiye'nin birçok şehrinde düzenledikleri kamplar ve şenliklerle 20 bin kişiye ulaştıklarını anlatan Akdemir, Kemalpaşa'da meteor yağmurunu en iyi şekilde izleyebilecekleri gözlem seanslarının yanı sıra bilimsel sunum ve atölyeler yapacaklarını kaydetti.