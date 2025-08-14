Kolasından ölü arı çıkan kişi firmaya dava açtı

ANKARA'DA bir marketten satın aldığı kola şişesinin içinden ölü arı çıkan Murat Kubilay, olayın ardından hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Amerikalı kola üreticisi şirketin yetkilileri hakkında hukuki süreç başlattı. Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet eden Murat Kubilay, geçtiğimiz günlerde mahallesindeki bir marketten 1 litrelik plastik şişede kola satın aldı. Evine giden Kubilay, kolayı açmadan buzdolabına kaldırdı

Ailenin avukatı Mehmet Azar "Halk sağlığını tehdit eder mahiyetteki bu denli ciddiyetsiz bir yaklaşımın cezasız kalmamasını talep edeceğiz" dedi.

. Akşam işten gelen eşi Yasemin Kubilay, önce şişenin içinde sarı bir cisim fark etti. Daha yakından incelediğinde, bunun şişenin içinde bulunan ölü bir arı olduğunu gördü. Kubilay ailesi olayın ardından avukatları Mehmet Azar aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek kola üreticisi şirket yetkilileri hakkında yasal süreç başlattı.

'KAPAĞI AÇMADIK'

MASADA servis yapmak üzereyken kola şişesinin içine baktığında arı gördüğünü belirten Kubilay, "Böyle bir marka, küresel bir marka, nasıl böyle bir ihmale yol açabilir? diye düşünmedim değil. Allah'tan kapağını açmadık" diye konuştu