Şanlıurfa'da karı-koca evde ölü bulunmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı: Eşini öldürüp intihar etmiş

Şanlıurfa'da evde silahla vurulmuş halde ölü bulunan çiftin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemede Sinan Ejder'in eşini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat işçisi olan 30 yaşındaki Sinan Ejder ile 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder'den haber alamayan yakınları, giriş kattaki evlerine gitti.