Gölcük’te depremin izleri batık şehirde görüntülendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sırasında denizin altında kalan batık yapılar, tam 26 yıl sonra yeniden görüntülendi. Aradan geçen yılların ardından "batık şehre" su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Yönetim Kurulu Başkanvekili Hakan Arslan, Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı, 1. Sınıf Dalgıç Murat Kulakaç ve Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından dalış gerçekleştirildi.

O GÜNÜN İZLERİNİ KORUYOR

Deprem hafızasını canlı tutmak hedefiyle "batık şehre" dalış gerçekleştirdiklerini aktaran Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünyada Çınarlık Meydanı'na benzer öyle bir örnek yok. Tek örnek aslında ülkemizde, Gölcük'teki o Çınarlık Meydanı. Herkesin oraya dalıp da deprem gerçeğiyle yüzleşmesi lazım. Orada 50 metre derinliğe kadar dalış yaptık. O çınar ağaçlarının bir kısmı, o dönemin bazı yapıları tam 50 metre derinlikteydi. Bir zamanlar Gölcüklülerin, Değirmenderelilerin dolaştığı sahil, vakit geçirdiği, dinlendiği çay bahçesi, güneşten korunduğu çınar ağaçları şu anda suyun altında. Depremin izlerini koruyor ve gün yüzüne çıkarıyor."