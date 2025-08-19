  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Bursa'da ciğerlerimiz yanıyor

Bursa'da ciğerlerimiz yanıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekipler tarafından yapılan müdahale sürüyor.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Bursa’da ciğerlerimiz yanıyor

Başköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA